Addio a Raquel Welch, la regina degli anni Sessanta

L’attrice Raquel Welch è morta a 82 anni dopo una breve malattia. Lo scrive il sito Tmz citando fonti della famiglia.



Famosa per i suoi ruoli in Viaggio allucinante e Un milione di anni fa, entrambi del 1966, Welch è stata una delle attrici più ambite negli anni ’60 e ’70. Nel 1975 aveva vinto il Golden Globe come migliore attrice per I tre moschettieri.

Divenne l’icona sexy degli anni 60: figura ad anfora, con spalle e fianchi larghi, vita stretta, seno e gambe da capogiro. Figlia di un ingegnere boliviano e di un’inglese, Raquel Tejada è stata preparata fin dall’infanzia alla carriera artistica.. Sogna di diventare top model, si trasferisce a Dallas dove pensa sia più facile intraprendere questa carriera, fa un buco nell’acqua, torna in California e in qualche modo riesce ad ottenere una parte in un film di Elvis Presley, Il cantante del Luna Park.

Ventiquattrenne, incontra Patrick Curtis agente pubblicitario, lo sposa, anche se per poco. Lei fa qualche comparsata in film di nessun rilievo ed ecco la parte che la rende pubblica: Un milione di anni fa.

Da allora ha recitato con attori di grosso calibro, ed è stata diretta da ottimi registi, ha lavorato con Marcello Mastroianni e Peppino De Filippo in Spara forte, più forte… non capisco, interpretando in modo la parte di una napoletana. Troppo legata al proprio sex appeal, la sua carriera iniziò una parabola calante con il passare degli anni.