Addio Monica, lutto nel cinema italiano

Morta l’attrice Monica Comegna, aveva 43 anni. La donna era stata ricoverata in ospedale con la febbre alta, poi si è aggravata in poche ore ed è morta tragicamente a 43 anni. Monica Carmen Comegna era un’attrice abruzzese, mamma di una bambina piccola. Casoli, suo paese d’origine, è sotto choc per il decesso improvviso della donna.

Monica era molto riservata. L’attrice si teneva lontano dal gossip e non era presente sui social network. Ha debuttato tra la fine degli anni ’90 ed inizio anni 2000, nel 1999 recitò nel film Terra Rossa di Giorgio Molteni nel ruolo di Cicca, nel 2001 poi lavorò con Rupert Everett, Elle Macpherson e Naike Ravelli per il film “South Kensigton” di Carlo Vanzina. Nel 2003 ebbe un ruolo in “Una famiglia per caso”, film trasmesso su Rai Uno, e in “L’altra donna” con Alessio Boni e Anita Caprioli.