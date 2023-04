Delitto Ariano Polesine, è svolta nelle indagini. Quella pallottola in testa…

La pistola che potrebbe essere stata utilizzata per uccidere Rkia Hannaoui, la donna di Ariano Polesine trovata morta in casa il 28 marzo, è stata ritrovata in un terreno vicino alla sua abitazione. L’autopsia ha confermato che la donna è stata uccisa da un colpo d’arma da fuoco alla testa.

Secondo quanto si è appreso, la vittima viveva in quella casa con il marito e i due figli. La donna è stata trovata dai suoi bambini in cucina, ma era già agonizzante e non è riuscita a sopravvivere nonostante l’intervento dei soccorsi.

Le indagini sulla morte di Rkia Hannaoui sono ancora in corso, ma il ritrovamento dell’arma del delitto potrebbe fornire agli inquirenti importanti elementi per risalire all’assassino. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull’arma, né sulla sua provenienza o sul modo in cui è stata abbandonata nel terreno vicino alla casa della vittima.