Latte e zucchero nel caffè, cambia tutto. Il nuovo regolamento europeo: in Italia non si potrà più fare

L’Unione Europea ha recentemente adottato misure significative per ridurre l’impatto ambientale degli imballaggi monouso. A partire dal 1° gennaio 2030, entrerà in vigore un divieto che riguarderà vari prodotti, tra cui le bustine di zucchero e le confezioni monodose di latte spesso utilizzate per il caffè. Questa iniziativa fa parte del nuovo Regolamento sugli Imballaggi e sui Rifiuti di Imballaggio (PPWR), che mira a diminuire l’uso di plastica monouso e promuovere alternative più sostenibili.

Oltre alle bustine di zucchero e alle confezioni di latte, il divieto interesserà anche altri imballaggi monouso nel settore della ristorazione e dell’ospitalità. Ad esempio, saranno vietate le porzioni individuali di marmellate, burro e salse servite in hotel e ristoranti, nonché le piccole bottiglie di shampoo e bagnoschiuma fornite nelle camere d’albergo. Queste misure sono state adottate per affrontare il crescente problema dei rifiuti da imballaggio e per uniformare le leggi del mercato interno, promuovendo al contempo l’economia circolare.

Tuttavia, queste nuove normative hanno suscitato preoccupazioni tra i consumatori e gli operatori del settore. Molti temono che l’eliminazione delle confezioni monodose possa portare a difficoltà logistiche e problemi di igiene. Ad esempio, l’uso di contenitori condivisi per zucchero e latte potrebbe aumentare il rischio di contaminazione e richiedere una maggiore attenzione nella manutenzione e pulizia. Inoltre, la necessità di dosare autonomamente questi ingredienti potrebbe risultare scomoda per alcuni clienti, abituati alla praticità delle porzioni individuali.​ Nonostante le critiche, l’Unione Europea sostiene che queste misure siano essenziali per ridurre l’impatto ambientale degli imballaggi monouso e promuovere pratiche più sostenibili. L’obiettivo è incoraggiare l’uso di alternative riutilizzabili e diminuire la produzione di rifiuti plastici. Solo il tempo dirà se queste normative riusciranno a bilanciare efficacemente le esigenze ambientali con quelle dei consumatori e degli operatori del settore.