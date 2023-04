Donato De Caprio, la mamma Rosa è stata uccisa nella sua casa a Pianura

Nel primo pomeriggio di oggi, una donna di 73 anni di nome Rosa Gigante è stata uccisa a Pianura, una periferia a ovest di Napoli, nella via vicinale Sant’Aniello. La vittima è la madre di Donato De Caprio, il giovane salumiere napoletano e food influencer con milioni di seguaci su TikTok, dove è diventato famoso con il suo slogan “con mollica o senza?”. Il figlio è stato informato tempestivamente della tragedia e si è recato immediatamente sul posto, lasciando il suo negozio.



Al momento, la dinamica dell’omicidio è ancora oggetto di accertamento, così come i motivi che hanno portato all’uccisione. Tuttavia, si sa che la 73enne è stata uccisa durante un litigio. Una donna, presunta vicina di casa, è stata fermata e la sua posizione è al vaglio degli inquirenti. Il corpo di Rosa Gigante è stato scoperto senza vita dai familiari nella sua abitazione, in via Vicinale Sant’Aniello, una strada laterale di via Comunale Napoli a Pianura. Sul posto sono intervenuti la polizia locale e la Squadra Mobile della Questura.



All’arrivo degli operatori del 118, ci sono stati momenti concitati con i familiari della vittima. La situazione in zona è molto tesa, con diverse persone che si sono radunate sul posto, inclusi vicini di casa e residenti del quartiere. I giornalisti sono stati tenuti a distanza dalle autorità.



Il figlio della vittima è stato informato prontamente della tragedia e ha lasciato il suo negozio di salumeria e street food in via Pignasecca, recentemente aperto con l’imprenditore Steven Basalari, per recarsi nella casa materna. Davanti all’abitazione ci sono molti curiosi, giornalisti, la Polizia Scientifica e agenti che hanno chiuso l’accesso ai curiosi. La notizia si è diffusa rapidamente sui social media e tra i residenti della popolosa zona residenziale. Al momento, sono ancora in corso indagini per comprendere i motivi di questo tragico omicidio.