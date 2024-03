Si riaccendono le speranze di ritrovare Edoardo Galli, il 17enne scomparso giovedì 21 marzo da Colico in provincia di Lecco. Le telecamere di sorveglianza della stazione Centrale di Milano lo hanno ripreso la mattina del giorno in cui sono perse le sue tracce. Non si tratterebbe insomma di una fuga sulle montagne dall’Alta Valsassina, come ipotizzato inizialmente, per cimentarsi in una specie di “prova di sopravvivenza” senza acqua né cibo. Ma di un allontanamento volontario e pianificato da tempo. Il cellulare del ragazzo risulta infatti spento dal momento in cui è salito sul treno che da Morbegno lo ha portato a Milano, dove è stato ripreso dalle telecamere della stazione insieme ad un amico. E ora gli inquirenti sono sulle sue tracce.

Gli inquirenti sulle tracce di Edoardo Galli

Sono le 9.40 di giovedì scorso quando le telecamere della stazione di Milano inquadrano la sagoma di un ragazzo “compatibile” con le sembianze di Edoardo Galli. Nei filmati si distinguono solo il giubbotto di jeans e lo zaino. Poi altre telecamere lo riprendono in modo sempre più nitido mentre cammina tra i negozi della stazione Centrale di Milano. Dubbi sulla sua identità che spariscono definitivamente quando Edoardo viene inquadrato mentre compra un gelato

Poi, per pochi minuti, il ragazzo gira a vuoto tra le vetrine, come se dovesse perdere un po’ tempo. Infine al suo fianco compare un’altra persona, forse un amico. Di certo qualcuno che conosce bene. I due sembrano parlare in modo tranquillo prima di allontanarsi da Milano quello è stato l’ultimo momento in cui Edoardo è stato ripreso vivo.

L’identikit di Edoardo

La Prefettura di Lecco ha diffuso foto e descrizione del ragazzo che è alto circa 180 centimetri, ha i capelli castano chiari e occhi grigi. Al momento della scomparsa indossava un giubbotto di jeans blu scuro, un pile e pantaloni beige, camicia marrone a quadri, scarpe da ginnastica bianche. Ha una piccola cicatrice sul sopracciglio destro e porta gli occhiali.

Ogni anno in Italia sono circa 24 mila le denunce di scomparsa che arrivano alle forze dell’ordine. Nell’80% dei casi si tratta di maschi, 7 casi su 10 riguardano ragazzi e ragazze tra i 14 e i 17 anni e nel 90% delle denunce si tratta di allontanamenti volontario.

