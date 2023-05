Il maltempo che si è abbattuto sulla città di Forlì ha causato gravi danni e allarmato la popolazione. Come previsto dalle autorità locali, il fiume Montone è esondato, provocando l’allerta massima.



Il Comune aveva diffuso un avviso di preallarme invitando la popolazione a stare al riparo in casa, soprattutto coloro che abitano ai piani bassi e interrati, a causa della situazione meteorologica critica. Alle 19.30 l’onda di piena è iniziata e alle 20.30 il fiume ha esondato, con conseguente amplissima espansione delle acque, soprattutto nella zona della confluenza con il fiume Rabbi.



La Polizia Locale ha immediatamente iniziato le operazioni di evacuazione delle persone in difficoltà, invitando chiunque avesse bisogno di essere salvato a contattarla immediatamente. Le strade adiacenti ai fiumi sono state chiuse al traffico e si raccomanda vivamente alla popolazione di non avvicinarsi ai corsi d’acqua e agli argini.

Una vittima

La situazione è stata definita gravissima dalle autorità, che invitano tutti a rimanere al riparo in casa e a prestare la massima attenzione alla situazione in evoluzione. C’è una vittima nella seconda pesante ondata di maltempo che sta colpendo Emilia-Romagna e Marche. È un uomo di Forlì. A dare la notizia è stato il sindaco della città.