Forte scossa di terremoto. Sentita anche a Napoli. Gente in strada

Una scossa di terremoto di magnitudo 4 ha colpito Napoli poco fa, causando preoccupazione tra i residenti. Molti napoletani, spaventati dall’evento sismico, si sono riversati in strada in cerca di sicurezza. Il terremoto è stato avvertito distintamente in diverse aree della città: dalla zona collinare del Vomero al lungomare, passando per Posillipo e arrivando alle aree centrali vicino a piazza del Plebiscito.

Al momento, fortunatamente, non sono state segnalate vittime o danni significativi alle strutture. Tuttavia, le autorità locali e i servizi di emergenza sono in allerta e monitorano la situazione da vicino.

L’epicentro del sisma è stato localizzato nei Campi Flegrei, una zona notoriamente attiva dal punto di vista vulcanico e sismico. Secondo le informazioni fornite dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, la scossa è avvenuta alle 22.08 e ha avuto una profondità di soli 3 chilometri.