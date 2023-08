Un grave incidente ha turbato la serata del tratto autostradale A4 tra Latisana e San Giorgio di Nogaro, in direzione Trieste. La tragedia è avvenuta all’altezza del comune di Rivignano Teor, precisamente al chilometro 471, intorno alle 19,30.



Secondo le prime informazioni rilasciate, il sinistro ha coinvolto un pullman, adibito a pubblico servizio, e un mezzo pesante. Da fonti dei vigili del fuoco, è emerso che l’incidente ha purtroppo causato alcune vittime e diversi feriti.



Luca Cari, portavoce dei vigili del fuoco, ha riferito alle 20.50: “Sono in corso le operazioni di soccorso. Due feriti gravissimi del pullman sono stati trasportati in eliambulanza negli ospedali più vicini. Si tratta di turisti ucraini. Sulla dinamica dell’incidente ancora non sappiamo nulla, ma sembra, a prima vista, che si tratti di un tamponamento.”



In questo drammatico contesto, gli infermieri della centrale operativa della struttura operativa regionale emergenza sanitaria sono sul campo, coordinando una maxi operazione di soccorso con il supporto di due elicotteri sanitari e numerose ambulanze. La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia è stata allertata per fornire ulteriori supporti.



Sul posto sono già intervenuti il personale dell’autostrada, la polizia stradale e i vigili del fuoco, il tutto sotto il coordinamento del Coa di Udine. Per facilitare l’arrivo dei soccorsi e gestire il traffico, Autostrade Alto Adriatico ha predisposto un’uscita obbligatoria a Latisana per chi proviene da Venezia. Al momento, sul luogo dell’incidente, sono presenti anche il 118, il personale della Concessionaria, la polizia stradale e i mezzi di soccorso meccanico.