Il campione disperso sotto le macerie

In Turchia continuano i soccorsi alla ricerca di superstiti del terremoto di oggi. Tra loro c’è anche Christian Atsu, trequartista ghanese 31enne in forze all’Hatayspor, club della città di Antiochia non lontano dall’epicentro del sisma, vicino alla Siria. Risulta disperso.

>>>>> Quante vittime sono previste

Nel frattempo è invece sicura la morte del portiere della squadra, il 28enne Eyüp Türkaslan. Sui social, Atsu non è stato attivo nelle ultime 22 ore. Prima aveva pubblicato le immagini del gol che ha permesso alla squadra di Antiochia di battere il Kasimpasa. «Una vittoria importantissima per la squadra. Sono felice di essere finito sul tabellino», ha scritto il trequartista nelle sue storie Instagram.