La Rai è al centro delle polemiche nelle ultime settimane. Il governo guidato da Giorgia Meloni sembra intenzionato a fare “tabula rasa” e a cambiare tutto, a cominciare dai conduttori sgraditi. La notizia più importante riguarda Fabio Fazio, che dopo quarant’anni di carriera in Rai, potrebbe passare a Discovery. Il suo contratto per “Che tempo che fa”, programma in onda la domenica sera su Rai 3, scade a giugno, ma l’accordo è rimasto sospeso.



Inoltre, anche Marco Damilano, conduttore di “Il cavallo e la torre” su Rai 3, è finito subito nel mirino del centrodestra, per i temi trattati, ma con l’alibi dei costi: lo spazio del programma potrebbe passare a un nome interno più gradito. Anche Lucia Annunziata, dopo la polemica a “In mezz’ora” con la ministra della Famiglia e delle Pari opportunità Eugenia Roccella, potrebbe essere a rischio.



La presentazione dei palinsesti, generalmente a giugno, potrebbe slittare la prima o la seconda settimana di luglio. Non solo l’informazione è a rischio, ma anche l’evento per eccellenza, il Festival di Sanremo, potrebbe essere messo sotto “libertà vigilata”. Il contratto di Amadeus, che lo lega alla kermesse fino al 2024 come conduttore e direttore artistico, potrebbe essere modificato.



In generale, la stagione di ricambio dei vertici Rai diventa urgente perché c’è un abuso costante di cui l’Annunziata è soltanto l’emblema più grave, più vetusto, più fazioso. Il futuro dei conduttori Rai sembra dunque piuttosto incerto e si attendono importanti novità nei prossimi mesi.