Incidente, rete ferroviaria bloccata. Non vi mettete in viaggio

Un nuovo incidente ferroviario è avvenuto nella stazione di Firenze Castello, interrompendo la circolazione ferroviaria tra Firenze e Bologna. Il 22 aprile 2023, alcuni carri di un treno merci sono deragliati causando danni all’infrastruttura. Rete Ferroviaria Italiana ha comunicato che non ci sono stati feriti, ma la circolazione ferroviaria sulla linea ad Alta Velocità e quella storica sono entrambe interrotte. La situazione ha provocato cancellazioni totali e parziali di corse, e il ripristino dell’infrastruttura richiederà alcune ore.



Questa nuova emergenza segue di pochi giorni un altro incidente ferroviario che ha coinvolto due treni merci nella zona fiorentina. In quell’occasione, i macchinisti dei treni avevano riportato ferite lievi a seguito di un tamponamento.



Gli esperti di Rete Ferroviaria Italiana sono al lavoro per ripristinare la circolazione ferroviaria e l’efficienza dell’infrastruttura. Restiamo in attesa di ulteriori informazioni e aggiornamenti su questa vicenda, e ci auguriamo che il traffico ferroviario possa tornare alla normalità il prima possibile.