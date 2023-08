Investimento mortale in piazzale Medaglie d’Oro: ciclista travolta da autocarro

Ancora una tragedia sulle strade di Milano. Martedì mattina, poco prima delle 10, un’ennesima vittima ha perso la vita: una ciclista di 28 anni è stata tragicamente travolta da un autocarro in piazzale Medaglie d’Oro, nel cuore della città. Nonostante l’immediato intervento dei soccorritori del 118, la giovane donna è deceduta sul posto.



Secondo le prime ricostruzioni, sia l’autocarro che la ciclista procedevano su viale Caldara nello stesso senso di marcia, con la bici posizionata sulla sinistra dell’autocarro. L’investimento mortale è avvenuto al semaforo di piazzale Medaglie d’Oro, proprio davanti alla storica Porta Romana. Gli inquirenti stanno cercando di comprendere se entrambi i veicoli avessero intenzione di svoltare a sinistra e se l’angolo cieco potesse aver impedito al camionista di vedere la ciclista.



Il conducente dell’autocarro, un uomo di 54 anni, è stato trasportato in stato di choc all’ospedale Policlinico. Nonostante le prime supposizioni, pare che non sia stato l’angolo cieco a causare l’incidente.



Il bilancio dallo scorso novembre è inquietante: 6 ciclisti hanno perso la vita, travolti da camion, e di questi 5 erano donne.



Per prevenire ulteriori tragedie, dal primo ottobre, Milano vedrà l’entrata in vigore di una nuova normativa che proibirà la circolazione dei mezzi pesanti non dotati di sensori per la rilevazione dell’angolo cieco. La misura, approvata dalla Giunta, arriva in risposta agli svariati incidenti mortali che hanno visto coinvolti pedoni e ciclisti. Questo provvedimento modificherà le regole dell’Area B, una ZTL che copre quasi tutta la città, precludendo l’accesso ai veicoli pesanti a partire dalle 3,5 tonnellate se non conformi. Per gli altri veicoli, invece, verrà concesso un periodo di tempo per adeguarsi alle nuove disposizioni.