Italia, uomo si lancia dal quarto piano ma colpisce in pieno una passante: incredibile tragedia

Un dramma ha scosso il quartiere Baggio a Milano nel tardo pomeriggio, quando un uomo di 70 anni si è lanciato dal balcone del quarto piano della sua abitazione, precipitando sul marciapiede sottostante e colpendo una donna di 83 anni che stava passando. L’impatto è stato così violento che per la donna non c’è stato scampo: è deceduta sul colpo.

L’uomo, soccorso tempestivamente dal personale del 118, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda. Le sue condizioni sono gravi, anche se al momento non sarebbe in pericolo di vita. I residenti di via Fratelli di Dio hanno assistito con sgomento alle operazioni di soccorso, ancora sotto shock per quanto accaduto.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i militari del Nucleo Radiomobile di Milano e della stazione di San Cristoforo, che hanno effettuato i rilievi e raccolto le testimonianze degli astanti. Le autorità stanno conducendo le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell’episodio e approfondire lo stato psicologico dell’uomo coinvolto, il cui gesto ha avuto conseguenze tragiche per una passante innocente.