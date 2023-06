Mancano ancora informazioni concrete sulla sorte di Kataleya, la piccola di 5 anni scomparsa lo scorso sabato. Nel cuore di questa indagine, tuttavia, un avvistamento cruciale potrebbe rappresentare una svolta.

La prefettura di Bologna ha recentemente ricevuto una segnalazione ritenuta attendibile. Un testimone ha riferito di aver notato la bambina su un autobus a Bologna la sera del 10 giugno, accompagnata da una donna. Questo nuovo elemento potrebbe rappresentare un’indicazione fondamentale nella ricerca di Kataleya, a cui le forze dell’ordine stanno lavorando intensamente.

Le forze dell’ordine, inizialmente impegnate in un piano di ricerca per persone scomparse, stanno ora seguendo i canali investigativi per approfondire queste informazioni.