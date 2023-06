Ricerche febbrili per Kataleya: sviluppi decisivi nell’inchiesta sulla bambina scomparsa Cronaca

Firenze è in apprensione da sabato scorso per la scomparsa della piccola Kataleya, una bambina di origine peruviana di 5 anni. Gli sforzi incessanti di ricerca e di indagine continuano in questi giorni concitati, in particolare nella zona dell’ex hotel Astor, nel quartiere tra Novoli-San Iacopino. Questa mattina, le forze dell’ordine hanno ispezionato in forze alcuni box garage di un immobile sul retro dell’hotel, situato in via Boccherini. L’edificio, un palazzo di cinque piani con facciata in pietra grigia, è al centro dell’attenzione degli investigatori. Il sospetto è che i rapitori possano aver utilizzato questo luogo come base per il rapimento della bambina. Mentre i militari ispezionano sia l’interno che l’esterno del palazzo, in particolare l’area dei garage, anche i vigili del fuoco sono stati chiamati sul posto. Il comandante del nucleo operativo Murgia ha effettuato ulteriori controlli all’ultimo piano dell’ex hotel Astor, mentre in procura i magistrati hanno sentito lo zio della bambina, a cui era stata affidata mentre la madre era al lavoro, e il fratellino di Kataleya.

Parallelamente, la prefettura di Bologna ha avviato un piano di ricerca di persone scomparse basandosi su una segnalazione inizialmente ritenuta attendibile. Una testimone ha riferito di aver visto la bambina in compagnia di una donna su un autobus a Bologna la sera del 10 giugno. Sebbene questa pista sembri aver perso consistenza, le indagini continuano su tutti i fronti.

Intanto, un foglio con la scritta “sto bene” è apparso sulla pagina Facebook della Comunità peruviana, ritrovato alla fermata dell’autobus della linea 23 a Novoli. Nonostante i primi accertamenti suggeriscano che possa essere un gesto di un mitomane, gli investigatori non escludono nulla.

La madre della piccola Kataleya, Katherine, ha trascorso la notte in ospedale dopo aver ingerito una piccola quantità di candeggina. Sia lei che il marito, attualmente in carcere per furto, hanno manifestato malore dopo aver ingerito sostanze tossiche.

La procura indaga sulla vicenda come sequestro di persona a scopo di estorsione, collegandola a un possibile racket di affitti di posti letto nell’immobile occupato dove vive la famiglia. Intanto, la madre della bambina fa un appello disperato: “Non denuncio, ma riportatemi a casa la bambina”.

Ieri sera, un centinaio di persone ha partecipato a una fiaccolata nel quartiere dell’ex hotel Astor, per esprimere la speranza che Kataleya possa tornare presto a casa. La comunità fiorentina rimane unita nella preghiera e nell’attesa di buone notizie.

Ancora una volta, gli eventi di questi giorni ribadiscono l’importanza della solidarietà e del sostegno comunitario in momenti di crisi. Mentre le ricerche per Kataleya continuano senza sosta, Firenze si stringe intorno alla famiglia della piccola, nella speranza che la bambina possa essere ritrovata al più presto e ritornare alla sua vita normale.

In queste ore di angoscia, gli investigatori lavorano instancabilmente, analizzando ogni singolo indizio e seguendo ogni possibile pista. L’intera nazione tiene gli occhi puntati su Firenze, pregando per un lieto fine in questa terribile vicenda.

Concludiamo con un appello a chiunque possa avere informazioni utili: non esitate a contattare le autorità. Ogni piccolo dettaglio potrebbe fare la differenza nel riportare a casa Kataleya.



