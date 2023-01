Lisa Marie Presley in ospedale per arresto cardiaco

La figlia di Elvis, Lisa Marie Presley, è stata portata d’urgenza in un ospedale della California a causa di un arresto cardiaco. Il suo polso ha ripreso a battere dopo la rianimazione da parte degli operatori sanitari, riferisce il sito Tmz citando fonti anonime vicine a Presley. Pochi giorni fa Presley ha partecipato alla cerimonia dei Golden Globes con sua madre Priscilla.

Presley, cantante e cantautrice, è la madre di tre figli, tra cui Riley Keough, che ha attirato l’attenzione per le sue capacità di recitazione nella serie “The Girlfriend Experience” del 2016.

Dal 1993 Lisa Marie Presley è proprietaria esclusiva della tenuta di Graceland comprensiva di tutti i cimeli, gli arredi, le vetture e i beni in essa contenuti. L’organizzazione turistica di Graceland, nonché il vasto agglomerato di attività commerciali sorto al di fuori della proprietà sono in parte gestite dalla Elvis Presley Enterprises di cui Lisa Marie Presley è fondatrice, detenendo il 15% delle azioni, e dalla Authentic Brands Group, con sede a New York, che gestisce tutti i diritti d’autore e d’immagine di Elvis Presley, oltreché di svariate altre star americane.

«Parecchi anni fa, nel giorno della festa della mamma, io e mio figlio ci siamo tatuati sui piedi il nodo celtico dell’eternità», hai scritto luglio scorso su Instagram la cantante statunitense, classe 1968, postando la foto del disegno, realizzato insieme al secondogenito morto suicida nel 2020. Un colpo di pistola letale a soli 27 anni, che ha sconvolto l’intera famiglia Presley. «Significa che noi due saremo connessi per sempre. L’abbiamo scelto con cura per raffigurare il nostro amore e il nostro legame eterno», ha aggiunto Lisa Marie, al fianco di un cuore spezzato.



Lisa Marie, unica figlia di Elvis e Priscilla Presley, ha avuto due figli dal primo marito, Danny Keough: Danielle Riley, venuta al mondo il 29 maggio 1989, e Benjamin Storm, nato il 21 ottobre 1992. La donna, che è stata sposata due anni prima con Michael Jackson e poi con Nicolas Cage, ha avuto pure due gemelline con l’ultimo marito, Michael Lockwood, chitarrista della sua band: Harper Vivienne Ann e Finley Aaron Love, partorite il 7 ottobre 2006.