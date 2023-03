Caso Denise alla svolta? Il video con le parole di Piera Maggio

La pista rom riapre ancora una volta il caso di Denise Pipitone, la bimba di Mazara de Vallo scomparsa nel 2004 dal cortile di casa e mai più ritrovata. La storia di Denise è una delle più misteriose e dolorose della cronaca italiana degli ultimi decenni.

A quasi vent’anni dalla scomparsa della piccola, spunta una nuova pista: secondo la notizia diffusa ieri sera dalla trasmissione Quarto Grado, gli agenti della Polizia di Stato martedì avrebbero fermato una giovane donna nomade bosniaca in un quartiere alla periferia di Roma, di nome Denisa, molto somigliante alla bambina scomparsa, e ne avrebbero prelevato il dna per compararlo con quello della piccola Pipitone.

“Non eravamo a conoscenza di tale accertamento – scrivono sul loro profilo social ufficiale Piera Maggio e Pietro Pulizzi, genitori di Denise -. Rimaniamo sempre speranzosi ma con i piedi ben piantati a terra in attesa di notizie concrete. Non possiamo permetterci illusioni dolorose”.

La stessa ragazza rom ha raccontato ai giornalisti di Quarto Grado che gli investigatori cercavano Denise, che le avrebbero chiesto di non lasciare Roma e che si sarebbero insospettiti sia per il suo nome, Denisa, che per il suo documento di identità, che indica come data di nascita settembre 2002, quasi due anni dopo quella di Denise Pipitone.

Alla giovane è stata anche mostrata la foto di Pietro Pulizzi, padre biologico di Denise, ma la giovane ha raccontato di essere stata in Italia nel 2005, ma di essere nata in Bosnia, dove sarebbe cresciuta con la nonna, e di essere tornata nel nostro paese solo nel 2018.

La pista rom era stata seguita dagli inquirenti anche negli anni scorsi, più volte, senza però aver dato mai alcun esito. A quasi vent’anni dalla scomparsa di Denise si riaccende però ora la speranza di ritrovarla viva: è presto per parlare di svolta, bisogna attendere l’esito del test del dna di Denisa per capire se la giovane bosniaca è la bimba di Mazara del Vallo, la cui scomparsa rappresenta uno dei casi più drammatici e misteriosi della cronaca italiana e una ferita ancora aperta nella memoria collettiva del paese.