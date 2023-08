“Sono stanca mi state portando alla morte. Io stessa anche senza questi commenti non ce la faccio più. Non ho voglia di lottare né per me né per gli altri. Non posso aiutare nessuno se sto così”. La 19enne stuprata a Palermo affida al suo profilo Instagram l’ennesimo sfogo. La vittima commenta così su una storia rivolto a chi l’accusa di aver acconsentito al rapporto con il gruppo di stupratori.



Intanto anche gli ultimi tre ragazzi arrestati per lo stupro di gruppo della ragazza di 19 anni hanno presentato appello al tribunale del Riesame per la scarcerazione: l’istanza depositata dal difensore di Christian Maronia verrà discussa domani. Fissata la data dell’udienza anche per Elio Arnao, anche lui arrestato il 18 agosto per la violenza del 7 luglio al Foro Italico. Non è ancora stata fissata invece la discussione del ricorso per l’ultimo degli indagati maggiorenni, Samuele La Grassa.