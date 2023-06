L’avvocato di Alessandro Impagnatiello: “Ha detto che l’unica forma di pentimento possibile è quella di togliersi la vita”

Alessandro Impagnatiello, il trentenne accusato del femminicidio della compagna Giulia Tramontano, comparso oggi davanti al giudice per l’interrogatorio di garanzia, ha espresso un pensiero scioccante riguardo al suo stato d’animo. Secondo il suo avvocato, Sebastiano Sartori, Impagnatiello ha affermato che l’unica forma di pentimento che ha senso per lui è quella di togliersi la vita.

L’interrogatorio di convalida si è svolto presso il carcere di San Vittore e ha avuto una durata di circa mezz’ora. Durante questo tempo, Impagnatiello ha confermato le dichiarazioni rilasciate durante la sua confessione, aggiungendo alcuni dettagli sulla dinamica dell’omicidio.

Nuovi dettagli

Sartori, il legale di Impagnatiello, ha riferito ai giornalisti presenti all’uscita dal carcere: “Ha confermato quello che aveva detto durante la confessione, e ha aggiunto dei dettagli. Ha detto che l’unica forma di pentimento possibile, che abbia un senso, è quella di togliersi la vita. Me lo ha ripetuto l’altra notte”. L’avvocato ha inoltre sottolineato che Impagnatiello non è stato aiutato da nessun altro e ha negato la premeditazione del delitto. Riguardo al coinvolgimento dei genitori del suo assistito, Sartori ha categoricamente escluso la loro partecipazione nel tragico evento.



Sartori ha spiegato che Impagnatiello rimarrà in custodia cautelare in carcere, poiché non sono state richieste misure alternative. L’avvocato ha inoltre dichiarato di dover approfondire ulteriormente alcuni aspetti della vicenda. “Ha ribadito che ha fatto tutto da solo, sicuramente, al 100 per cento”, ha affermato.



Quando gli è stato chiesto se temesse per la sicurezza di Impagnatiello in carcere, Sartori ha risposto con sicurezza: “No, sono sereno, sono bravi e hanno trovato credo una giusta soluzione”.



Il caso del delitto Tramontano ha scosso profondamente l’opinione pubblica, poiché Giulia Tramontano era incinta di sette mesi al momento dell’omicidio. Il processo e l’indagine in corso continueranno a cercare la verità sui fatti accaduti, mentre la dichiarazione scioccante di Impagnatiello sul suo desiderio di pentimento lascia molte domande senza risposta.