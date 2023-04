Il 21 aprile 2023, l’alto rappresentante dell’Unione Europea, Josep Borrell, ha inviato una lettera ai rappresentanti degli Stati membri per annunciare che Luigi Di Maio, ex ministro degli Esteri, è stato indicato come il candidato più adatto per ricoprire il ruolo di inviato speciale dell’UE per il Golfo. La nomina di un inviato speciale era attesa da tempo, ma il processo di selezione è stato rallentato a causa dello scoppio del “Qatargate” lo scorso dicembre.



Borrell ha proposto la nomina di Di Maio per un periodo di 21 mesi, a partire dal 1° giugno 2023 fino al 28 febbraio 2025. La sua nomina è stata accolta favorevolmente a causa della sua esperienza politica internazionale e dei suoi ampi contatti con i Paesi del Golfo, che gli consentiranno di gestire efficacemente i rapporti con il mondo arabo e di trattare su gas e petrolio.



La candidatura di Di Maio è stata avviata da Borrell alla fine di settembre, dopo aver chiesto l’opinione dell’allora premier Draghi sul ministro degli Esteri. L’attuale governo italiano, benché l’ex leader del Movimento 5 Stelle non sia stata una sua proposta, non si è opposto alla selezione.



Gli altri candidati per il ruolo erano l’ex ministro degli Esteri cipriota Markos Kyprianou, l’ex inviato dell’ONU in Libia Jan Kubis e l’ex ministro degli Esteri e commissario UE Dimitris Avramopoulos.