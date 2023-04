Matteo Renzi, la nuova sfida del leader di Italia Viva

Matteo Renzi, leader di Italia Viva, è il nuovo direttore de Il Riformista. L’annuncio è stato dato dallo stesso Renzi sui social, dicendo che “ha accettato una sfida affascinante: per un anno sarò il direttore”. Il Riformista ha poi confermato l’arrivo di Renzi come direttore, affermando che il precedente direttore, Piero Sansonetti, lascerà il suo incarico per passare alla direzione de l’Unità, un’altra testata giornalistica italiana.



Carlo Calenda, leader del Terzo polo, ha anche commentato la notizia sui social, complimentandosi con Renzi per il nuovo prestigioso incarico e dicendo che Il Riformista, con Renzi come direttore, avrà una voce ancora più forte.



Il Riformista è un giornale con una lunga storia di battaglie per la civiltà, e l’arrivo di Renzi come direttore potrebbe rappresentare una svolta importante per la testata, soprattutto in un momento storico in cui la politica e i media italiani sembrano essere sempre più legati.



La notizia è stata accolta con reazioni contrastanti sui social, come spesso accade quando si parla di Matteo Renzi, una figura controversa della politica italiana. Tuttavia, ci sono anche coloro che vedono l’arrivo di Renzi come un’opportunità per rinnovare la testata giornalistica e portarla avanti con un nuovo entusiasmo.



In ogni caso, l’annuncio di Renzi come nuovo direttore de Il Riformista è sicuramente una notizia che farà discutere e che attirerà l’attenzione dei media e del pubblico italiano.