Una neonata è stata trovata morta all’interno di un cassonetto della Caritas, utilizzato per la raccolta di abiti usati, a Milano, nel quartiere di Città Studi. L’allarme è stato dato da un uomo che ha avvistato il corpo della neonata intorno alle 20 di venerdì 28 aprile. La Squadra mobile sta indagando sul caso e sta verificando le telecamere della zona e gli ospedali per eventuali segnalazioni di donne che si siano presentate per essere curate.

La neonata, che sembra essere nata da poco in casa, è stata trovata avvolta nella placenta, in una pile rosso e asciugamano giallo. Dai primi riscontri medico legali, non ci sono segni di violenza sul corpo della neonata e sembra essere stata “adagiata” nel cassonetto in modo che fosse presto trovata.

Il pm Paolo Storari ha aperto un fascicolo contro ignoti con l’ipotesi di reato di infanticidio. Verrà effettuata un’autopsia sulla piccola per determinare se è nata viva o morta, anche se sembra più probabile la prima ipotesi. Le immagini delle telecamere della zona e degli autobus saranno fondamentali per le indagini.