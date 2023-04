Milano, violentata sul treno dei pendolari

Una giovane donna di 21 anni è stata violentata su un treno dei pendolari a Milano alle 11 del mattino, come riporta il Corriere di Bergamo. La donna aveva chiesto informazioni a un uomo alla stazione del passante di Porta Garibaldi su come raggiungere il treno per Bergamo, e l’uomo le aveva consigliato di prendere quello delle 10:26 diretto a Treviglio. Una volta a bordo del treno, la donna è stata raggiunta dall’uomo che l’aveva aiutata, il quale l’ha aggredita alle spalle.



La donna ha raccontato di essere stata immobilizzata e di essere stata baciata e toccata ovunque dall’aggressore, che le aveva anche abbassato i pantaloni. Tuttavia, la donna ha reagito colpendo l’uomo al mento, urlando e scappando. Ha raggiunto il controllore del treno e insieme sono andati dalla polizia presente sul convoglio.



Il conducente ha immediatamente bloccato le porte del treno, ma le ricerche all’interno del convoglio non hanno portato a risultati. L’aggressore probabilmente è sceso dal treno in una fermata prima dell’arrivo della polizia. La donna è stata portata in ospedale a Treviglio e le indagini della polizia ferroviaria sono in corso.



Questo triste evento ci ricorda l’importanza di prestare attenzione e di essere vigili quando ci troviamo in luoghi pubblici, anche durante le ore diurne. Le donne in particolare devono essere consapevoli del rischio di aggressioni sessuali e di adottare tutte le misure di sicurezza necessarie per proteggersi. La polizia e le autorità preposte alla sicurezza dovrebbero continuare ad adottare misure per prevenire questi crimini e per garantire la sicurezza di tutti i cittadini.