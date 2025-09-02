“Mostrate quei dati al pubblico”. Trump che attacca le case farmaceutiche

Donald Trump, ex presidente degli Stati Uniti, ha recentemente rilanciato un acceso dibattito sulla trasparenza e l’efficacia dei vaccini Covid. In un post pubblicato su Truth Social, Trump ha chiesto alle case farmaceutiche di fornire chiarimenti sui dati relativi ai loro prodotti, sollevando dubbi che continuano a dividere politica, scienza e opinione pubblica.

Le accuse di Trump ai Centers for Disease Control and Prevention (Cdc)

Il messaggio di Trump arriva in un momento di tensione riguardo al ruolo dei Cdc, accusati dall’amministrazione di aver gestito in modo poco trasparente i dati sui vaccini. Secondo l’ex presidente, i documenti in possesso dei produttori non sarebbero stati comunicati integralmente alla popolazione, alimentando così sospetti e incertezze.

I dubbi sui dati forniti dalle aziende farmaceutiche

Trump ha dichiarato di aver visionato informazioni «straordinarie» provenienti da Pfizer e altri produttori, ma ha sottolineato come tali dati sembrino non essere mai stati resi pubblici. La sua domanda è diretta: «Perché no?». Inoltre, ha accusato le aziende di concentrarsi su nuovi obiettivi senza aver analizzato in modo definitivo l’impatto reale dei vaccini.

Richieste di maggiore chiarezza e trasparenza

L’ex presidente ha invitato le case farmaceutiche a fare piena luce su questa situazione, ribadendo l’importanza di una comunicazione trasparente con il pubblico. Il dibattito si concentra quindi non solo sull’efficacia dei vaccini, ma anche sulla necessità di garantire fiducia attraverso la diffusione completa e chiara dei dati scientifici.

Un confronto tra politica, sanità e interessi economici

Le dichiarazioni di Donald Trump evidenziano la complessità del rapporto tra politica, scienza e industria farmaceutica. Se i vaccini sono stati fondamentali nel contenimento della pandemia, rimane aperta la questione sulla gestione e comunicazione dei dati da parte di istituzioni e aziende, tema centrale in un contesto sociale già diviso.