Napoli a ferro e fuoco, ecco le polemiche politiche

La partita di calcio tra Napoli ed Eintracht Francoforte ha causato scontri e violenze tra i tifosi delle due squadre. Durante gli scontri, un’auto della polizia è stata incendiata e una pistola è stata trovata. La situazione è stata particolarmente critica nel centro antico di Napoli, dove 600 tifosi tedeschi hanno forzato il cordone degli agenti e creato paura tra la gente. Alcuni cittadini si sono rifugiati in chiesa per cercare sicurezza. I tifosi tedeschi sono stati poi scortati in albergo a bordo di mezzi pubblici, ma la tensione è rimasta alta sul lungomare.

>>>>>> Cosa è successo



L’opposizione ha chiesto al ministro dell’Interno Piantedosi di riferire sui disordini. Borrelli, parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra, ha espresso indignazione per la situazione e ha chiesto spiegazioni al ministro dell’Interno. Anche Fico, ex presidente della Camera e presidente del comitato di garanzia del Movimento 5 stelle, ha condannato fermamente la violenza e ha chiesto un’informativa del ministro dell’Interno sulla situazione.



La Lega ha invece chiesto al governo tedesco di pagare i danni causati dalla violenza dei tifosi tedeschi. Secondo la Lega, il governo tedesco avrebbe dovuto vietare la trasferta a questi teppisti. Calenda, leader di Azione, ha invece criticato il ministro dell’Interno Piantedosi, definendolo “questurino” e sottolineando la mancanza di un ministro degli Interni equilibrato in questo momento.



La violenza tra i tifosi è stata giustamente condannata dalle autorità e dalla politica. Lo sport non dovrebbe mai diventare una scusa per la violenza e per mettere a rischio la sicurezza dei cittadini. È importante che le autorità italiane e tedesche collaborino per evitare che episodi simili possano accadere in futuro.