Roma, donna uccisa a coltellate

In un tranquillo quartiere di San Lorenzo, il silenzio è stato spezzato dalla tragica scoperta del corpo di una donna. Rossella Nappini, infermiera presso l’ambulatorio dell’ospedale San Filippo Neri, è stata trovata senza vita in un lago di sangue.

Madre di due figli, Rossella viveva insieme alla madre anziana e conduceva una vita discreta, come testimoniato dai vicini che la descrivono come una persona schiva, dedita principalmente alla famiglia e al lavoro. La sorella di Rossella è anch’essa impiegata presso lo stesso ospedale, ma vive a San Lorenzo.

Da quanto riportato dal suo profilo Facebook, nel 2018, in occasione del suo compleanno, Rossella aveva fatto una richiesta speciale: chiedeva donazioni per la “casa delle donne per non subire violenza”, rivelando un profondo impegno sociale.