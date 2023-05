Le autorità giudiziarie di Milano hanno sigillato, al calar della sera, l’abitazione di Giulia Tramontano e Alessandro Impagnatiello. Quest’ultimo, un barista di 29 anni che lavora presso l’Armani Bamboo, il lussuoso rooftop di proprietà del noto stilista, con affaccio su via Montenapoleone a Milano, è sotto indagine ufficiale per omicidio volontario aggravato. Da quando l’indagine è stata aperta, non si è più presentato al lavoro. È stato avvistato brevemente a metà pomeriggio, sul sedile posteriore di una Ford Focus, nella sua residenza in via Novella. Ha fatto appena in tempo a notare il gruppo di giornalisti in attesa prima di sparire di nuovo. Non è stato più interrogato né dalle forze dell’ordine del Nucleo investigativo e della compagnia di Rho, né dal pubblico ministero Alessia Menegazzo e dall’aggiunto Letizia Mannella. La sua denuncia di scomparsa domenica sera rimane il fulcro delle indagini in corso.

Prima della sua scomparsa avvenuta domenica 28 maggio, sembra che Giulia Tramontano, originaria di Sant’Antimo nel Napoletano, avesse litigato con il suo fidanzato, Alessandro Impagnatiello. Attualmente di 30 anni e barman di professione, Alessandro risiede a Senago, in provincia di Milano. Si sussurra che Alessandro avesse un’altra relazione, scoperta da Giulia sabato, poche ore prima della sua scomparsa. Ma non solo perché, a quanto pare, l’amante di Alessandro era rimasta incinta di lui prima di abortire. Giulia, incinta al settimo mese, aveva condiviso la notizia sconvolgente con la sorella Chiara, la madre e una cara amica. L’ultimo messaggio di Giulia che abbiamo a disposizione dice: «Sono turbata, vado a dormire».

Intanto, su Facebook, la sorella Chiara ha pubblicato un nuovo messaggio. Il post ha ancora la foto che abbiamo imparato a conoscere di Giulia, sormontata da un testo: “Se non abbiamo ancora trovato Giulia è perché non ho fatto abbastanza. Vi chiedo di fare uno sforzo. Se fate parte di gruppi molto grandi, Telegram, Facebook o WhatsApp. Condividete, fate girare, divulgate, deve essere ovunque”. L’immagine è preceduta da un testo polemico con quanto sta accadendo sui media. “Vi chiedo la cortesia di far girare solo i nostri appelli, solo quello autorizzato da noi familiari. Tutte le altre notizie false sono un puttanaio di 4 soldi. Noi cerchiamo Giulia. Stop. Noi non indaghiamo, non accusiamo, non creiamo storie. Fate altrettanto per favore”.

La procura di Milano ha aperto un fascicolo senza titolo di reato né indagati, guidata dalla PM Alessia Menegazzo, dall’aggiunto Letizia Mannella e affidata al nucleo investigativo carabinieri e alla compagnia di Rho. Nonostante ciò, tutte le ipotesi stanno attualmente venendo esaminate.

