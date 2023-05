Tenta di assassinare la moglie: la figlia 16enne fa da scudo e il padre la uccide a coltellate

Nella notte tra il 6 e il 7 maggio, a Torremaggiore, in provincia di Foggia, si è verificato un brutale omicidio. Un uomo albanese di 45 anni ha tentato di uccidere la moglie, ma la figlia di 16 anni ha cercato di fare da scudo e purtroppo è stata assassinata a coltellate dall’aggressore. Subito dopo l’omicidio della ragazza, l’uomo ha ucciso anche un commerciante italiano di 51 anni. L’assassino è stato arrestato ed è sospettato di aver agito per motivi di gelosia.



La moglie dell’assassino, anch’essa albanese e di 39 anni, è rimasta ferita nell’aggressione e si trova in condizioni gravi all’ospedale di Foggia. Sul luogo del delitto sono intervenuti i carabinieri, che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’accaduto e il movente del duplice omicidio.



L’assassino è stato subito arrestato e si trova in stato di fermo. Le vittime sono la figlia del criminale e un commerciante italiano di 51 anni. La comunità locale è sotto shock per la tragica vicenda.