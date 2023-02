Tim down, cosa sta succedendo

Il down di Tim partito stamani ha provocato disagi tra gli utenti che hanno intasato il portale Down detector e i principali forum per segnalare i disservizi. Quello più diffuso, la la connessione Internet da rete fissa, comprese le enormi difficoltà ad accedere a specifici siti piuttosto che ad altri. Alle 13:36 è stato raggiunto un picco di ben 9.271 segnalazioni di malfunzionamenti, che hanno colpito prevalentemente i clienti che risiedono nelle grandi città, come Milano, Roma, Napoli, Torino, Bologna, Firenze, Perugia, Bari, Brescia, Padova, Catania e Palermo.



Gli utenti hanno anche lanciato l’hashtag #Timdown per raccontare le proprie difficoltà. Intasata, ovviamente, anche la pagina dell’assistenza clienti di Tim.