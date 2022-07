Lino Banfi positivo al Covid insieme alla moglie: “Così non ci separeranno”

Lino Banfi e la moglie Lucia Lagrasta sono risultati positivi al Covid. A comunicarlo è lo stesso attore pugliese che però riesce a scherzare sopra anche a questa situazione. Banfi racconta che la moglie, malata di Alzheimer, ha accolto la notizia dicendo che almeno non li avrebbero divisi. Era stata proprio lei, appena qualche giorno fa, a supplicare il marito di trovare un sistema per morire insieme e restare così uniti dopo più di 70 anni già passati insieme. Lui le aveva risposto scrivendo una lettera a Papa Francesco.

Lino Banfi con la moglie

“L’abbiamo aggirato per due anni, ora è arrivato. – dice Lino Banfi parlando del Covid – Come stiamo? Per fortuna bene. Io, come può sentire mentre parliamo, ho un po’ di tosse, Lucia neanche quella. L’abbiamo scoperto per caso. È venuto a casa il medico per un prelievo a mia moglie e mi ha detto: ‘Lino, sei stato all’estero, facciamo un tampone per sicurezza’”, racconta l’attore comico oggi 86enne.

“Ero andato in Canada, a Toronto, per ritirare un premio alla carriera e mi sembrava giusto controllare, anche se sono arrivato a 86 tamponi! – ironizza Lino Banfi – Davvero, ho fatto il conto. Ormai ho il naso come un pugile. Siamo risultati tutti e due positivi, dobbiamo aspettare che passi. Quando ha saputo che avevamo il Covid, Lucia è stata quasi contenta. Ha detto: ‘Meno male, lo abbiamo preso insieme, sennò avremmo dovuto stare separati, una da una parte e uno dall’altra’”.

“Lino, ma non possiamo trovare il sistema di morire insieme noi due? Perché se muori prima tu io non ce la faccio”, gli aveva chiesto Lucia solo pochi giorni fa. “Ho scritto a Papa Francesco. Ho chiesto al Santo Padre quello che mi hai chiesto di chiedere precisamente. – ha scritto allora Lino Banfi rivolto alla moglie – Gli ho raccontato il tuo desiderio, quello di andarcene insieme, nello stesso momento, tenendoci per mano come abbiamo fatto sempre nella nostra vita. Il Papa mi ha detto che non ha il potere di farci andare, anche se io e te non potremmo vivere senza l’altro, lui pregherà per noi”.

