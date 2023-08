Terrore in funivia, sei bambini intrappolati. Quattro salvati… Cronaca

Quattro dei sei bambini intrappolati con due insegnanti su una funivia sospesa a 365 metri di altezza sono stati fortunatamente salvati. L’incidente è avvenuto quando la cabina in cui viaggiavano si è bloccata a metà di un burrone, dopo la rottura di uno dei cavi di supporto. Secondo il quotidiano pakistano Dawn, l’elicottero è stato fondamentale per le operazioni di salvataggio. I bambini e gli insegnanti erano rimasti bloccati dalle 7 del mattino ora locale, mentre erano in viaggio verso la scuola nella regione montuosa di Battagram, situata a circa 200 chilometri a nord di Islamabad.

Le informazioni iniziali rilasciate dall’Autorità nazionale per la gestione dei disastri del Pakistan indicano che, nonostante gli sforzi, i tentativi di riparare il guasto non sono riusciti. Di conseguenza, è stato inviato un elicottero militare per intervenire.

Shariq Riaz Khattak, soccorritore sul posto, ha confermato a Reuters la precaria situazione della funivia, appesa ora a un solo cavo dopo la rottura dell’altro. Tuttavia, la missione di salvataggio in elicottero ha affrontato ulteriori sfide a causa delle forti raffiche di vento, che hanno rischiato di destabilizzare ulteriormente la cabina. Un’ulteriore preoccupazione era legata a un ragazzo sedicenne a bordo con problemi cardiaci, che era svenuto durante l’incidente.

Le funivie sono comuni nelle regioni montuose del Pakistan settentrionale e sono spesso utilizzate per il trasporto tra i vari villaggi. Questo tragico incidente ha sollevato serie preoccupazioni sulla sicurezza di tali mezzi di trasporto. In risposta, il primo ministro ad interim del Pakistan, Anwaar-ul-Haq Kakar, ha annunciato su una piattaforma non specificata di aver ordinato ispezioni di sicurezza su tutte le seggiovie private, sottolineando l’importanza della sicurezza dei passeggeri.

