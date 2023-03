15enne muore durante una festa dopo aver giocato a boxe con amici

Un giovane di 15 anni è morto improvvisamente durante una festa a Genova, dopo aver partecipato a una serie di incontri di boxe improvvisati con i suoi amici. La tragedia si è verificata nella casa di un amico, dove una quindicina di minori si stavano divertendo senza la presenza di adulti.



Secondo le prime informazioni, il ragazzo aveva problemi cardiaci, ma la causa esatta della morte è ancora sconosciuta e sarà determinata dall’autopsia. I carabinieri sono intervenuti insieme al servizio di emergenza 118 e al medico legale per indagare sulla vicenda e tutti i partecipanti alla festa, insieme ai loro genitori, sono stati sentiti fino a notte inoltrata.



Non sembra esserci stato l’uso di droghe o alcolici e non ci sono segni di violenza fisica sul corpo del ragazzo. Tuttavia, la Procura per i minori è stata avvertita per svolgere ulteriori approfondimenti.



È una tragedia che ha scosso la comunità locale e che sottolinea l’importanza di essere consapevoli dei propri limiti e di praticare sport in modo sicuro, specialmente per coloro che hanno condizioni di salute preesistenti. La nostra solidarietà va alla famiglia e agli amici del giovane deceduto.