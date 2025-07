17enne morto sepolto dalla sabbia. Il grido disperato del fratellino: “Riccardo è lì sotto”

Un gioco sulla sabbia si è trasformato in una tragedia per Riccardo Boni, 17 anni, lasciando la comunità di Montalto di Castro inorridita. Il giovane, mentre scavava un tunnel sulla spiaggia, è rimasto sepolto dalla sabbia. L’incidente è avvenuto giovedì 10 luglio, nel pomeriggio. Nonostante fosse in un luogo pubblico, nessuno si è accorto dell’accaduto fino a quando non è stato troppo tardi.

La dinamica dell’incidente

Secondo un testimone, Riccardo ha scavato un tunnel per entrarvi da una parte ed uscire dall’altra. Purtroppo, le pareti sono crollate mentre si trovava all’interno, coprendo il tunnel. È stato riferito che la sabbia era così compatta che si poteva camminarci sopra senza notare nulla, evidenziando la pericolosità del gioco.

I soccorsi e le ricerche

Il tunnel, profondo circa un metro e mezzo, si trovava su una spiaggia libera vicino al camping California. I fratellini di Riccardo, di 3 e 8 anni, si erano allontanati quando la struttura è crollata. Quando ci si è accorti della sua assenza, sono iniziate le ricerche. Uno dei fratellini ha avvertito la madre dicendo: «Riccardo è sotto la sabbia». Dopo circa 40 minuti di scavi, il corpo è stato ritrovato, ma era ormai troppo tardi.

Ipotesi e reazioni

Sembra che Riccardo avesse problemi di vista, un fattore che potrebbe aver complicato la sua capacità di liberarsi dalla sabbia. La sindaca di Montalto di Castro, Emanuela Socciarelli, ha dichiarato: «Una morte assurda che ci ha sconvolti». L’intera comunità si è stretta intorno alla famiglia, profondamente colpita dalla tragedia.