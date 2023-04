21 anni, ha trovato la sua fine in moto

L’arrivo dell’estate, con i suoi caldi giorni e le belle giornate da trascorrere all’aria aperta, spinge molti a riprendere le loro passioni. Questa triste verità si è manifestata purtroppo anche per Manuel Abd El Hamid, un giovane di soli 21 anni che ha perso la vita in un tragico incidente stradale mentre si trovava in moto. L’incidente è avvenuto all’alba sulla strada Aurelia, tra Pieve Ligure e Sori in direzione levante, quando il ragazzo è uscito dalla sua corsia per effettuare un sorpasso e ha colpito frontalmente un’auto che stava venendo nella direzione opposta.

La moto da cross su cui viaggiava Manuel è scivolata per dieci metri prima di fermarsi, e nonostante l’intervento immediato dei soccorsi, il giovane non ha potuto essere salvato. L’autista dell’auto coinvolta nell’incidente è rimasta illesa, ma in stato di shock, e ha subito i controlli alcol test e tossicologici da parte dei carabinieri della stazione di Pieve Ligure.