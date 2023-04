25 aprile, Silvio Berlusconi ruba la scena a Giorgia Meloni

Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha diffuso una nota in cui parla della celebrazione del 25 aprile, la giornata in cui si ricorda la liberazione dell’Italia dal nazifascismo. Dopo le polemiche di questi giorni, le parole di Berlusconi sembrano proprio un modo di “rubare la scena” a Giorgia Meloni. Berlusconi inizia la sua dichiarazione affermando che gli italiani sono “un grande popolo, capace di superare ogni divisione e ogni contrasto per conseguire il bene dell’Italia e degli italiani. Questo è un patrimonio, un principio fondante della nostra convivenza civile, che appartiene a tutti gli italiani, senza esclusione alcuna”.



Secondo il leader di Forza Italia, la celebrazione del 25 aprile rappresenta un’occasione per riflettere non solo sul passato, ma anche sul presente e sul futuro del nostro paese. “È un’occasione – sottolinea Berlusconi – per riflettere sul presente e sull’avvenire di questo nostro meraviglioso Paese”.



Berlusconi invita gli italiani a considerare il patrimonio della convivenza civile come un punto di partenza per affrontare le sfide che si presentano e superare le divisioni presenti nel paese. “Questo – afferma Berlusconi – può rappresentare un patrimonio per il futuro, per unire il nostro paese e affrontare le difficoltà, in un’ottica di solidarietà e collaborazione”.



La dichiarazione di Berlusconi è un invito a tutti gli italiani a riflettere sul significato del 25 aprile e a prendere parte alla costruzione di un futuro migliore per il nostro paese. Berlusconi conclude la sua nota invitando tutti gli italiani a celebrare questa importante giornata “per conseguire il bene dell’Italia e degli italiani”.