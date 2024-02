Una ristoratrice di Mantova, Ekla Vasconi, titolare del ristorante “Il Rigoletto”, è stata sommersa dai commenti negativi dopo aver partecipato a una puntata di 4 Ristoranti. Secondo i telespettatori, la donna sarebbe stata troppo severa nei confronti degli altri tre colleghi in gara. Il programma, condotto dal noto chef Alessandro Borghese, in onda su Sky, è arrivato alla nona stagione. “Non dormo più da 10 giorni”, dichiara Ekla. Cos’è successo.

La situazione è degenerata al punto che TripAdvisor ha dovuto sospendere la possibilità di pubblicare recensioni sulla pagina del ristorante, mentre gli altri ristoratori hanno lanciato un appello rivolto agli odiatori del web: “Datevi una regolata, è solo un gioco”.

Ekla Vasconi, la ristoratrice sotto attacco, ha detto di essersi comportata male durante la trasmissione, “potevo dire le cose in modo più soft”. Ma ha anche fatto intendere che è un gioco montato ad arte e che l’immagine di lei che è venuta fuori nel corso della puntata non la rappresenta nella quotidianità. “Se fossi così, non potrei fare questo mestiere”.

La puntata di 4 Ristoranti

Il montaggio della puntata non è stato tenerissimo con Ekla. Le immagini sono soffermate su alcune espressioni facciali e su particolari commenti che Vasconi avrebbe rivolto agli altri concorrenti, ma anche sulle facce dei suoi dipendenti. “Mi sono fatta prendere la mano, ma non credevo che questo potesse suscitare così tanto odio. Non dormo da dieci notti, ho la testa piena di pensieri e cerco di riprendermi”.

TripAdvisor ha sospeso i commenti. “A causa di un evento recente che ha attirato l’attenzione dei media e causato un afflusso di recensioni che non descrivono un’esperienza in prima persona”, si legge sul sito.

“All’inizio le cancellavano, poi erano troppe”, dice Vasconi. Recensioni che, però, non erano rivolte alla qualità del cibo o del servizio, ma che si riferivano alla titolare e a come è apparsa in televisione. “Gli attacchi sono arrivati da chi non mi conosce, quelli che mi conoscono non mi hanno abbandonata, sanno che non sono una persona così”.

La solidarietà dei colleghi

Nonostante non si sia trovata bene con i concorrenti della puntata, questi le hanno manifestato solidarietà. Giuseppe Maddalena, titolare di ‘Materia prima’, Sciko Saccani di ‘Giallo Zucca’ e Leonardo Cuzzi di ‘Osteria al Gallo’. Tutti e tre hanno condannato gli attacchi ricevuti dalla collega, “eccessivi e sbagliati”, in particolar modo quelli diretti alla famiglia della ristoratrice.

I tre hanno sottolineato anche come quello che si vede nel corso della puntata è solo una piccola parte della realtà: “Non c’è astio tra di noi“, ci hanno tenuto a precisare, “è un gioco”.