“5 milioni di dosi di vaccino”. Terrore per una nuova pandemia dagli Usa

Negli Stati Uniti si respira aria di preoccupazione per il timore dell’arrivo di una nuova pandemia. Il Governo americano ha già reso disponibili 5 milioni di dosi di vaccino per affrontare quella che, secondo gli esperti, sta diventando una vera emergenza sanitaria. Un team di specialisti in malattie infettive e salute pubblica statunitensi ha pubblicato un appello sul Journal of American Medical Association, proponendo di offrire il vaccino contro l’Influenza Aviaria H5N1 ai soggetti appartenenti ai gruppi a rischio.

L’allarme riguarda principalmente l’aviaria, al centro delle preoccupazioni degli esperti. Gli scienziati sottolineano l’urgenza della prevenzione, evidenziando il persistere dell’epidemia tra i bovini e l’aumento dei casi di trasmissione all’uomo del virus H5N1.

Le autorità sanitarie segnalano che nuovi casi di Influenza Aviaria sono stati recentemente identificati anche in Asia, tutti associati a varianti dell’H5N1. In Cambogia, in particolare, sono state rilevate mutazioni del virus particolarmente preoccupanti.

Gli autori dello studio pubblicato sul Journal of American Medical Association ricordano che la FDA ha già approvato tre vaccini sviluppati dai primi anni 2000. Tra questi, uno contro il ceppo H5N8 ha mostrato efficacia anche contro l’H5N1 attualmente in circolazione. I sintomi dell’aviaria includono febbre alta, oltre i 38 gradi, e tosse che può colpire le basse vie respiratorie, mentre mal di gola e raffreddore risultano meno comuni in questo caso.