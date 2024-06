Le 7 aziende che governano il mondo: chi sono, cosa fanno e quanto guadagnano. Numeri choc

Sette colossi digitali. Questi giganti della tecnologia capitalizzano da soli, tenetevi forte nel leggere questa cifra, 14mila miliardi di dollari. Sono le aziende che condizionano l’economia, influenzano i mercati e governano, ormai, le nostre vite. Sono loro i nuovi padroni del mondo. Abbiamo raccontato in un precedente articolo dell’enorme balzo fatto da Nvidia, l’azienda che produce chip e processori per l’intelligenza artificiale, e che in questi giorni sta spingendo il mercato azionario a nuovi livelli record, con vendite nell’ultimo trimestre che hanno toccato quota 221 miliardi (e la capitalizzazione record raggiunta subito dopo: 2.000 miliardi). Da qui un nuovo boom del mercato azionario spinto dai colossi tecnologici.

I nomi delle 7 società

Con Nvidia hanno brindato le altre “sorelle”: Meta, Google, Amazon, Apple, Microsoft, Tesla. Una capitalizzazione complessiva di 14.000 miliardi. Secondo i dati del Fondo Monetario Internazionale, ripresi da La Stampa, “più della metà del prodotto interno lordo degli Stati Uniti (25.000 miliardi); quasi quanto quello dell’Europa (17.000); sette volte quello dell’Italia (2.100)”. Non è un caso, dunque, che oggi tra le 10 aziende più capitalizzate al mondo, 9 sono aziende tecnologiche USA. Ora è l’intelligenza artificiale la nuova corsa all’oro, ma in molti pensano (e temono) che sia solo l’ennesima bolla. Intanto, però, gli investitori continuano a puntare.

E già si pensa al futuro, alla prossima corsa all’oro. L’avidità, la voracità di queste big tech è impressionante. Basti pensare che venerdì Jeff Bezos, fondatore di Amazon, insieme a Nvidia, Microsoft e OpenAI, appunto, ha investito in una startup che lavora a… robot umanoidi che sanno fare movimenti delicati come pochi altri, come fare il caffè o preparare tisane. FigureAI, questo il nome.

Mentre il mondo osserva, incantato e preoccupato, questi giganti continuano la loro avanzata, modificando il nostro modo di vivere e lavorare. L’era digitale ha i suoi re, e questi sette colossi ne sono l’incarnazione più potente. La loro storia è quella di una crescita inarrestabile, e noi, spettatori e partecipanti di questa epoca, non possiamo che restare a guardare, aspettando di vedere quale sarà il prossimo passo nella loro ascesa vertiginosa.