“Addio First Lady”. È morta la moglie del presidente: l’annuncio proprio adesso

Si è spenta all’età di 93 anni Bernadette Chirac, figura di rilievo della scena politica e sociale francese. Vedova dell’ex presidente Jacques Chirac, la sua scomparsa segna la fine di un’epoca e lascia un vuoto profondo nel panorama istituzionale transalpino.

La figura di Bernadette Chirac nella politica francese

Bernadette Chirac non è stata solo la compagna di un leader ma una protagonista autonoma, capace di coniugare il ruolo di First Lady con una solida carriera politica. Dal 1979 al 2015 ha ricoperto la carica di consigliera generale della Corrèze, mantenendo un contatto diretto con le realtà locali e costruendo un consenso duraturo.

La sua attività politica ha rappresentato un’importante eccezione nel panorama francese, dove raramente la moglie del presidente assumeva incarichi elettivi. La sua presenza è stata determinante anche nella vittoria elettorale del marito nel 1995, grazie alla sua conoscenza approfondita della macchina politica e alla capacità di analisi strategica.

Un impegno sociale riconosciuto

Oltre alla politica, Bernadette Chirac si è distinta per il suo impegno nel sociale, in particolare con l’operazione Pièces Jaunes, che ha migliorato le condizioni di vita dei bambini ospedalizzati in Francia. Questa iniziativa ha rafforzato la sua immagine di donna attenta alle fragilità della società, andando oltre il ruolo istituzionale.

La sua figura ha rappresentato un equilibrio tra la tradizione nobiliare delle sue origini e la capacità di adattarsi alle esigenze della società contemporanea, consolidando la sua posizione come una delle donne più rispettate della sua generazione.

Il cordoglio delle istituzioni

Il presidente Emmanuel Macron ha espresso il proprio cordoglio definendo Bernadette Chirac una grande donna di cuore, la cui determinazione e discrezione hanno lasciato un segno indelebile nella storia francese. In segno di lutto, è stato aperto un libro delle condoglianze presso il Palazzo dell’Eliseo, invitando i cittadini a partecipare al ricordo.

La notizia della sua morte, avvenuta nella serata di ieri nel dipartimento degli Hauts-de-Seine, è stata comunicata dalla figlia Claude, che ha sottolineato come gli ultimi momenti siano stati sereni, poco dopo il compleanno della madre, festeggiato lo scorso 18 maggio.

Un’eredità duratura

Bernadette Chirac lascia un’eredità che trascende il semplice ruolo di moglie del presidente, incarnando una figura autonoma e determinata. La sua lunga vita, segnata da oltre sei decenni al fianco di Jacques Chirac, ha attraversato momenti cruciali della storia francese, dalla fondazione del RPR alla guida della Mairie di Parigi.

La sua dedizione al servizio pubblico e il suo impegno sociale continueranno a essere ricordati come un esempio di dedizione e resilienza, in un contesto storico e politico in continua evoluzione.