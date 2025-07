“Mi ha punto, aiutatemi!”, il grido disperato prima di accasciarsi: Fabio trovato così. Tragedia

Un dramma improvviso ha scosso la comunità di Usini, in provincia di Sassari, dove un uomo di 46 anni ha perso la vita a causa di una reazione allergica grave dopo essere stato punto da una vespa. L’episodio sottolinea i rischi legati alle reazioni anafilattiche e l’importanza di una pronta assistenza sanitaria.

Secondo le prime ricostruzioni, la vittima, skipper di professione, è stata colpita dal veleno dell’insetto mentre si trovava in campagna. Consapevole della sua allergia, ha tentato di raggiungere alcune abitazioni per chiedere aiuto, ma è stato sopraffatto da uno shock anafilattico che non gli ha lasciato scampo.

Intervento dei soccorsi e esito tragico

Le ambulanze del 118 e i carabinieri della stazione locale sono intervenuti tempestivamente sul luogo dell’accaduto. Tuttavia, nonostante i tentativi di rianimazione, il cuore dell’uomo aveva già smesso di battere. I medici hanno potuto solo constatare il decesso e la salma è stata restituita ai familiari.

I rischi legati alla puntura di vespa

Le vespe non lasciano il pungiglione come le api, ma il loro veleno può provocare reazioni allergiche molto pericolose per chi è sensibile. Le manifestazioni possono variare da un gonfiore localizzato a un edema diffuso, fino a sintomi sistemici potenzialmente fatali.

Per chi soffre di allergie note, è fondamentale avere sempre a disposizione un autoiniettore di adrenalina, l’unico strumento in grado di arrestare l’evoluzione dello shock anafilattico. La prevenzione resta quindi un elemento chiave, soprattutto durante attività all’aperto in aree rurali.

Questo tragico episodio evidenzia la necessità di una maggiore consapevolezza e attenzione nei confronti delle allergie agli insetti e della tempestività dei soccorsi in situazioni di emergenza.