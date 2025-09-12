“Arrestato dai carabinieri”. Choc nella musica, il cantante in manette poche ore dopo il concerto

Un nuovo episodio giudiziario coinvolge il trapper italiano Baby Gang, arrestato nella notte a Milano nell’ambito di un’operazione dei carabinieri che ha portato alla cattura di cinque persone. L’inchiesta riguarda un presunto traffico di sostanze stupefacenti e il possesso illegale di armi, con l’artista al centro delle indagini.

Dettagli dell’arresto e dell’operazione

Secondo le prime informazioni, ancora non confermate ufficialmente, Zaccaria Mouhib, nome reale di Baby Gang, è stato fermato in un albergo milanese. Parallelamente, i carabinieri hanno condotto un’altra fase dell’operazione a Calolziocorte, in provincia di Lecco, intervenendo nelle palazzine popolari di via Di Vittorio. Questa area è nota per essere un luogo di riferimento per il trapper, utilizzato come set per diversi videoclip, e ha visto l’impiego di unità cinofile e vigili del fuoco durante il blitz.

I residenti della zona hanno descritto scene concitate, con numerosi mezzi militari e cani antidroga impegnati nell’intervento, attirando l’attenzione di passanti e vicini. L’operazione riflette la complessità e la delicatezza dell’indagine, destinata a suscitare reazioni nell’opinione pubblica.

Contrasto tra successo e cronaca giudiziaria

Poche ore prima dell’arresto, Baby Gang si era esibito sul palco del concerto di Emis Killa presso Rho Fiera, davanti a un vasto pubblico entusiasta. Questa contrapposizione tra momento di grande visibilità artistica e successivi sviluppi giudiziari evidenzia un quadro complesso che continua a interessare media e cittadini.

Prospettive e attese future

Al momento si attendono conferme ufficiali da parte degli inquirenti e ulteriori dettagli riguardo all’inchiesta. Nel frattempo, il nome di Baby Gang rimane al centro dell’attenzione, oscillando tra i riflettori del successo musicale e le ombre delle accuse penali.