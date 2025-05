“Arrestato per droga”. Amici choc, il cantante fermato dalla polizia dopo un controllo

Arresto per droga: una vicenda che ha sconvolto Esa Abrate, ex concorrente di “Amici”. Nel dicembre 2022, Abrate è stato arrestato per detenzione di due panetti da 355 grammi. L’artista ha raccontato la sua esperienza tramite un video su TikTok, descrivendo quel periodo come estremamente complesso. Grazie alla sua fedina penale pulita, ha evitato il carcere, scontando invece un mese e mezzo ai domiciliari. Questo evento, seppur drammatico, ha segnato l’inizio di una nuova fase nella sua vita.

Rinascita e Cambiamento

Il giovane cantante ha dichiarato che, sebbene il suo lavoro interiore fosse già iniziato, l’arresto ha rappresentato un punto di svolta. Ha lavorato intensamente su se stesso, sia internamente che esternamente, e ha scelto con cura le persone che lo avrebbero accompagnato in questo cammino di rinascita. Ora, Esa sente di aver ritrovato la motivazione e la forza che un tempo mancavano.

Il Ritorno alla Musica

Oggi, Esa Abrate afferma di essere tornato al cento per cento, influenzando positivamente anche la sua musica. Prima, diceva di aver perso gli argomenti e la motivazione; ora, ha molte cose da esprimere, non solo per le esperienze vissute, ma anche grazie al lavoro di introspezione. Ha riscoperto le sue radici musicali, dal conservatorio alla musica classica, fino alle influenze etniche e urban come l’hip hop.

Il cantante, protagonista dell’edizione 2020/2021 di “Amici” e seguito da Rudy Zerbi, ha ringraziato i suoi sostenitori per il supporto continuato, promettendo nuova musica e rinnovata energia. Questo percorso di rinascita dimostra come anche le situazioni più difficili possano trasformarsi in opportunità di crescita e cambiamento.