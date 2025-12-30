“Clamoroso”. Fine 2025 nero, il leader piange lacrime amare: la brutta notizia

La fine del 2025 si tinge di un rosso profondo per la segreteria di Elly Schlein. La Supermedia dei sondaggi disegna un quadro politico stabile ma preoccupante per la sinistra, incapace di sfruttare le occasioni elettorali dell’anno. Un’immobilità che pesa come un macigno, certificando la difficoltà a scalfire un sistema politico consolidato e a dare slancio al campo progressista.

Il 2025 si chiude con una variazione media dei consensi dei principali partiti del solo 1,6%, il livello più basso mai registrato dalla Supermedia dal 2017. Questa stabilità, se da un lato indica assenza di scosse, dall’altro sottolinea la difficoltà delle opposizioni a rompere l’equilibrio che favorisce il governo.

Supermedia 2025: il Pd perde terreno

Nel dettaglio, le opposizioni vedono un lieve riequilibrio: il Partito democratico subisce un calo, mentre il Movimento Cinque Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra guadagnano qualche punto. Nel centrodestra, Fratelli d’Italia consolida la propria posizione, mentre Forza Italia e Lega mostrano un lieve arretramento.

Secondo la Lista Supermedia aggiornata al 27 dicembre 2024, Fratelli d’Italia raggiunge il 29,6%, con un incremento dello 0,7%. Il Partito democratico scende al 21,9%, perdendo 1,4 punti. Il Movimento Cinque Stelle sale al 12,7% (+1,2), diventando il principale beneficiario del riequilibrio nell’opposizione. Seguono Forza Italia all’8,6% (-0,5) e la Lega all’8,3% (-0,4). Alleanza Verdi e Sinistra cresce al 6,4% (+0,3), mentre tra le forze minori si segnalano Azione al 3,3% (+0,8), Italia Viva al 2,4% (+0,1), +Europa all’1,6% (-0,4) e Noi Moderati stabile all’1,1%.

Coalizioni e consensi: un quadro amaro per la sinistra

La Supermedia delle Coalizioni 2022 mostra il centrodestra al 47,5%, in lieve calo di 0,6 punti, ma ancora ben al di sopra della maggioranza politica. Il centrosinistra si ferma al 29,9%, perdendo 1,6 punti e confermando una perdita oltre i singoli partiti. Il Movimento Cinque Stelle si colloca al 12,7% (+1,2), mentre il Terzo Polo raggiunge il 5,6% (+0,8). Gli altri gruppi raccolgono complessivamente il 4,1%.

Il bilancio del 2025 evidenzia l’assenza di terremoti, ma consolida una realtà difficile per Elly Schlein e il suo partito: il centrodestra resta saldamente in testa, il Pd fatica a guidare l’opposizione e la sinistra appare frammentata, con consensi che si redistribuiscono senza mai sommarsi. Questa immobilità assume valore di campanello d’allarme per l’anno che verrà.