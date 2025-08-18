“Come il ponte Morandi”: cede la struttura del ponte, le macchine… Orrore in Italia

Un violento temporale ha causato il cedimento di una porzione del parapetto del viadotto San Giuliano nei pressi di Randazzo. L’episodio, pur senza conseguenze per le persone, ha messo in luce la condizione critica di molte infrastrutture italiane, segnate da anni di degrado e mancanza di manutenzione. La sicurezza degli automobilisti e l’integrità delle opere civili sono ora al centro di un dibattito urgente e necessario per il futuro della mobilità nazionale.

Il cedimento strutturale e le condizioni del viadotto

Le immagini diffuse mostrano un’infrastruttura compromessa dal tempo e dagli agenti atmosferici, con il calcestruzzo deteriorato e le armature metalliche corrosi. Il crollo non è stato un evento improvviso, bensì l’esito di un lungo processo di degrado segnalato da tempo. L’episodio evidenzia le criticità nella gestione e nella manutenzione del patrimonio infrastrutturale, sollevando interrogativi sulle strategie adottate per prevenire simili emergenze.

https://x.com/benq_antonio/status/1957322293245366509

Impatto sul territorio e rischio isolamento

La chiusura precauzionale del viadotto ha provocato preoccupazione tra i comuni della zona dei Nebrodi, per i quali il ponte rappresenta un collegamento essenziale. L’interruzione della viabilità comporta un allungamento dei percorsi, con conseguenze sulla quotidianità dei residenti, sui trasporti commerciali e sull’accesso a servizi fondamentali come ospedali e scuole. Le ripercussioni si estendono anche alle economie locali, in particolare a quelle basate su turismo e agricoltura, già fortemente penalizzate dalle difficoltà logistiche.

In risposta, Anas ha avviato immediatamente operazioni di messa in sicurezza e ha disposto la chiusura totale del viadotto. Tuttavia, queste misure rappresentano solo il primo passo di un lungo percorso, che prevede una valutazione tecnica approfondita per definire l’entità dei danni e pianificare gli interventi necessari, sia di ripristino che di ricostruzione.

Verso un nuovo approccio alla manutenzione infrastrutturale

La situazione impone una riflessione più ampia sulle politiche di manutenzione delle infrastrutture viarie italiane. È indispensabile superare la logica emergenziale attuale, che interviene solo a seguito di eventi critici, per adottare un sistema di monitoraggio continuo e manutenzione preventiva. Solo attraverso una gestione proattiva sarà possibile garantire la sicurezza dei cittadini e preservare il patrimonio infrastrutturale, evitando il ripetersi di situazioni di rischio come quella appena verificatasi.