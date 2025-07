“In coma”. Grave incidente per l’atleta azzurro: l’Italia ritira la squadra

Un grave infortunio alla colonna vertebrale ha colpito il ginnasta Lorenzo Bonicelli, 23 anni, originario di Abbadia Lariana, durante la sua partecipazione alle Universiadi Estive 2025 a Essen, Germania. L’atleta, cresciuto nella Ghislanzoni Gal di Lecco, stava gareggiando con il Team Italia di Ginnastica Artistica Maschile.

Il drammatico incidente si è verificato durante la terza rotazione, agli anelli. Bonicelli è caduto rovinosamente durante l’esercizio, riportando un trauma al collo la cui gravità è stata subito evidente. I soccorsi sono intervenuti tempestivamente a bordo pedana.

I sanitari presenti hanno immediatamente prestato le prime cure. Lorenzo è stato quindi trasportato in barella al Policlinico universitario di Essen, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico urgente alle vertebre cervicali. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’atleta era vigile al momento del ricovero.

Bonicelli partecipava alle Universiadi come rappresentante dell’Università Mercatorum, dove studia Economia. Faceva parte della delegazione azzurra insieme a Niccolò Vannucci e Riccardo Villa, anch’essi impegnati nella competizione internazionale.

La gara era iniziata regolarmente per la squadra italiana, che aveva completato le prime due rotazioni al corpo libero e al cavallo con maniglie. L’incidente ha interrotto bruscamente la loro partecipazione, proprio all’inizio della terza rotazione.

In seguito all’accaduto, la delegazione italiana si è ritirata ufficialmente dalla competizione, esprimendo piena solidarietà a Bonicelli e alla sua famiglia. La notizia ha suscitato grande preoccupazione anche tra le altre squadre presenti.

La gravità della situazione è stata confermata da Steve Butcher, ex direttore della Federazione Internazionale di Ginnastica (FIG): “Lorenzo è in coma farmacologico dopo l’intervento chirurgico. Ci vorranno almeno dieci giorni per valutare le sue condizioni. Tutta la famiglia della ginnastica prega per lui”.

Nel frattempo, numerosi messaggi di sostegno arrivano da tutta Italia, in particolare dalla comunità sportiva lecchese, dove Bonicelli si è formato come atleta. Le prossime ore saranno decisive per monitorare l’evoluzione del quadro clinico e le possibilità di recupero.

La speranza resta che Lorenzo Bonicelli possa superare questa difficile prova e tornare a vivere la sua passione per la ginnastica, sia dentro che fuori dalla pedana. Il mondo dello sport si stringe attorno a lui con affetto e rispetto.