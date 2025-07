“È morta anche la mamma Silvana”. La terribile notizia ora. E la decisione sulla piccola spezza il cuore

Il dramma della famiglia Visconti si è concluso in modo tragico. Dopo giorni di agonia, Silvana Visconti è deceduta venerdì 18 luglio. Era l’unica sopravvissuta del devastante incidente avvenuto il 15 luglio sull’autostrada A1, nel tratto di Barberino di Mugello. Ricoverata in condizioni critiche al Policlinico Careggi di Firenze, ha lottato fino alla fine. La sua morte ha spento l’ultima speranza per una famiglia distrutta mentre tornava dalle vacanze. La mattina dell’incidente, la Fiat Panda della famiglia si fermò improvvisamente in una galleria a causa di un’avaria. Silvana era al volante e attivò subito le quattro frecce. Alcune auto evitarono l’ostacolo, ma un tir sopraggiunse poco dopo e non riuscì a frenare in tempo. L’impatto fu devastante.

La tragedia della famiglia Visconti

Nell’impatto morirono sul colpo Mauro Visconti, Zoila Nydia Basulto Albuquerque e Carla Stephany Visconti. Anche il cane di famiglia perì. Silvana era l’unica ancora viva, mentre sua figlia, la piccola Summer, veniva trasportata d’urgenza all’ospedale Meyer di Firenze, ma non ce l’ha fatta, spirando il giorno seguente.

Prima della tragedia, i genitori di Summer avevano acconsentito alla donazione degli organi della bambina, trasformando il loro dolore in una speranza di vita per altri bambini. Un gesto di grande umanità. Con la morte di Silvana, la storia della famiglia Visconti, originaria di Gravellona Toce, si chiude tragicamente. La comunità piemontese e le istituzioni locali sono sotto shock, mentre si moltiplicano le espressioni di vicinanza e cordoglio per una vicenda che ha sconvolto l’Italia intera.