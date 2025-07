Una notizia tragica ha scosso il mondo dello spettacolo: Sophia Hutchins, ad appena ventinove anni, è rimasta vittima di un drammatico incidente. L’evento, avvenuto mercoledì, ha visto il quad guidato dalla giovane scontrarsi violentemente con un’auto, precipitando poi in un burrone di oltre cento metri. I media statunitensi hanno confermato la dinamica devastante, che ha causato la morte immediata della conducente. I soccorsi sono giunti rapidamente sul luogo dell’incidente, situato nei pressi della residenza di Caitlyn Jenner a Malibu, ma per Sophia non c’era già più nulla da fare. **Indenne** è rimasto l’equipaggio dell’auto coinvolta, le cui testimonianze saranno cruciali per ricostruire l’esatta sequenza degli eventi. Questa zona collinare è tristemente nota per la pericolosità dei suoi percorsi tortuosi, specialmente per chi utilizza mezzi fuoristrada.

Una figura centrale nella vita di Caitlyn Jenner

Sophia Hutchins non era solo la manager personale di Caitlyn Jenner, ma anche un’amica intima e fidata. Le due donne si erano incontrate nel 2015, durante la transizione pubblica di Jenner, e da allora il loro legame si era profondamente consolidato. Anche Sophia era una donna transgender, e spesso ha dichiarato quanto la storia di Caitlyn fosse stata fondamentale per il suo stesso coming out. Nel 2017, Sophia si era trasferita nella sontuosa villa di Jenner a Malibu, assumendo il ruolo di manager che era stato di Kris Jenner. Questa convivenza aveva generato gossip su una possibile relazione sentimentale tra le due, ma entrambe hanno sempre smentito tali voci, definendo il loro rapporto come **familiare** e basato sulla reciproca fiducia.

Un’eredità di fiducia e affetto

La scomparsa di Sophia Hutchins rappresenta una perdita incolmabile per Caitlyn Jenner, che ora si trova a dover affrontare l’assenza di una figura centrale nella sua vita quotidiana. Sophia era molto più di un semplice braccio destro: era una presenza discreta e costante, che ha accompagnato Caitlyn nei momenti più complessi della sua esistenza. In un mondo spesso tumultuoso, Sophia era una delle poche certezze per Caitlyn, e il vuoto lasciato dalla sua morte sarà difficile da colmare.