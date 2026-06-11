“È morto Mattia Valsecchi”. Il tragico annuncio

Una comunità in lutto quella di Ballabio, colpita dalla notizia della morte di Mattia Valsecchi, 36enne residente e molto conosciuto nel territorio. L’uomo è deceduto lunedì pomeriggio a seguito di un malore improvviso mentre si trovava al lavoro. Il 36enne, padre di due figli e artigiano, è stato colpito da un infarto all’interno dell’azienda di famiglia a Pasturo, in via Provinciale 77, intorno alle ore 16. Subito è scattato l’allarme e sul posto sono giunti i soccorsi.

Un’ambulanza del Soccorso Centro Valsassina e un’automedica proveniente da Lecco hanno iniziato le manovre di rianimazione e la stabilizzazione del paziente, che però versava in condizioni gravissime. Mattia Valsecchi è stato trasferito d’urgenza all’ospedale di Lecco, dove è arrivato in condizioni critiche. Nonostante gli interventi medici, nelle ore successive è stato constatato il decesso.

La notizia ha rapidamente raggiunto la comunità locale, suscitando profonda commozione e numerosi messaggi di cordoglio.

Profilo e ricordo di Mattia Valsecchi

Mattia, che avrebbe compiuto 37 anni a settembre, lavorava nell’azienda artigiana di famiglia specializzata nella produzione di nastri trasportatori metallici. Era noto per il forte legame con il lavoro e con la famiglia. L’uomo lascia la compagna Alessandra, i due figli, la madre Irma, il padre Mauro, il fratello Simone e la sorella Laura.

La comunità di Ballabio e dei comuni limitrofi si prepara a dare l’ultimo saluto, stringendosi attorno ai familiari in questo momento di dolore.