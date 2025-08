“Fermate tutto!”. Aereo bloccato prima del decollo: a bordo l’hanno riconosciuto. Arresto immediato

Un’operazione di polizia ha impedito la fuga di un sospetto coinvolto in reati di terrorismo, bloccandolo a bordo di un aereo prima del decollo. L’intervento, eseguito con rapidità e precisione, ha garantito che il soggetto non potesse sottrarsi alle autorità, confermando l’efficacia dei controlli nei principali aeroporti italiani. La collaborazione tra forze dell’ordine e gestione aeroportuale ha permesso di identificare il passeggero attraverso un controllo incrociato dei dati di viaggio, nonostante fosse regolarmente imbarcato sul volo in partenza.

Fermato a Malpensa un 24enne francese ricercato per terrorismo

Nei giorni scorsi, all’aeroporto di Malpensa, la Polizia di Stato con il supporto della Questura di Varese ha arrestato un cittadino francese di 24 anni destinatario di un mandato di arresto europeo per terrorismo. Il giovane risultava ricercato dalle autorità francesi per reati di matrice jihadista. Il sospettato si era sottratto all’obbligo di firma a cui era sottoposto in Francia, facendo perdere le sue tracce. Grazie ai sistemi di sicurezza aeroportuale, la Polizia di Frontiera ha rilevato la sua presenza su un volo diretto in Bahrein, in fase di rullaggio sulla pista.

In coordinamento con l’ente gestore dello scalo, l’aereo è stato richiamato in piazzola di sosta e l’uomo è stato fatto scendere e preso in custodia dagli agenti. Durante gli accertamenti, il 24enne è stato trovato in possesso della chiave del veicolo con cui era arrivato in aeroporto. L’auto, parcheggiata nelle vicinanze, è stata sottoposta a perquisizione per escludere ulteriori rischi.

L’arrestato è stato condotto nel carcere di Busto Arsizio in attesa della consegna alle autorità francesi, come disposto dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Milano. L’operazione si inserisce nel quadro delle attività europee di contrasto al terrorismo internazionale.